Tre giorni da leccarsi i baffi | Street Food Festival tra gnocco fritto bombette e hamburger di Angus

Dal 13 al 15 marzo, Piazza Farini a Russi si trasforma nel palcoscenico di un evento dedicato al cibo di strada. Durante i tre giorni, vengono proposte specialità come gnocco fritto, bombette e hamburger di Angus, attirando appassionati e buongustai. L’evento si svolge incentrato sulla varietà e qualità delle pietanze, con numerosi stand e punti di ristoro aperti al pubblico.

Il cuore pulsante di Russi si prepara a sfornare tante prelibatezze da leccarsi i baffi. Dal 13 al 15 marzo Piazza Farini ospita infatti una nuova edizione del Russi Street Food Festival. Per tre giorni il centro cittadino si trasformerà in un punto di ritrovo dedicato al cibo di strada, con musica dal vivo e iniziative pensate anche per le famiglie. Saranno presenti stand gastronomici su ruote con proposte provenienti da diverse tradizioni culinarie italiane e internazionali. L'evento è un'autentica carrellata di specialità tutte da gustare: dallo gnocco fritto con salumi, per gli amanti della tradizione culinaria romagnola, alle proposte della cucina internazionale.