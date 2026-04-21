A ChorusLife arriva Asian Festival | tre giorni tra street food e spettacoli

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, ChorusLife ospita Asian Festival, un evento gratuito organizzato da Barley Arts, Buono-Food Events e Supermarker in collaborazione con ChorusLife. La manifestazione si svolge a Bergamo e dura tre giorni, offrendo occasioni di street food e spettacoli legati alla cultura asiatica. L'evento si svolge negli spazi di ChorusLife, coinvolgendo diverse realtà organizzatrici.

Bergamo. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile ChorusLife ospita Asian Festival, manifestazione a ingresso gratuito promossa da Barley Arts, Buono-Food Events e Supermarker in collaborazione con ChorusLife. Per tre giorni lo smart district si trasformerà in un percorso dedicato alla cultura asiatica, tra cucina, spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento pensati per pubblici diversi. Uno dei fulcri dell’evento sarà la proposta gastronomica, con un’offerta ispirata allo street food e alle tradizioni culinarie di diversi Paesi asiatici. Il pubblico potrà trovare specialità della cucina coreana e cinese, sushi, pad thai, noodles, sake e birra giapponese, in un itinerario di sapori costruito per un’esperienza informale e conviviale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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