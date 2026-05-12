Bornato | Franciacorta in Fiore

Dal 15 al 17 maggio, il Borgo Antico di Bornato sarà teatro di Franciacorta in Fiore, una rassegna dedicata alla botanica. L’evento si focalizza sulla connessione tra il paesaggio, le pratiche agricole e la biodiversità locale. Durante le giornate, saranno organizzate esposizioni, incontri e attività legate al mondo delle piante e dell’agricoltura, coinvolgendo visitatori e appassionati della zona.

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Dal 15 al 17 maggio, lo storico Borgo Antico di Bornato torna a ospitare Franciacorta in Fiore, la rassegna botanica che celebra il legame profondo tra paesaggio, agricoltura e biodiversità. Per tre giorni, le vie del borgo si animeranno con i colori e i profumi delle migliori produzioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Franciacorta in Fiore è in arrivo! Notizie correlate Leggi anche: Festival di primavera in Franciacorta Primavera in Franciacorta. Gusto e culturaERBUSCO (Brescia) La Franciacorta ospita la terza edizione del Festival di Primavera, in programma questo sabato e domenica: un fine settimana che... Argomenti più discussi: Franciacorta in fiore, a Bornato (Bs) dal 15 al 17 maggio; Franciacorta in fiore si sdoppia e porta colori e profumi a Bornato; Franciacorta in Fiore sboccia a Bornato: tre giorni tra natura e spettacolo; Franciacorta in fiore 2026. Tra storia, fiori e tradizioni: Cazzago San Martino a In Piazza con Noi x.com Franciacorta in fiore si sdoppia e porta colori e profumi a BornatoDa questo venerdì «l’antipasto» della manifestazione florovivaistica che raggiungerà il suo clou il prossimo fine settimana ... giornaledibrescia.it