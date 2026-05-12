Bornato | Franciacorta in Fiore
Dal 15 al 17 maggio, il Borgo Antico di Bornato sarà teatro di Franciacorta in Fiore, una rassegna dedicata alla botanica. L’evento si focalizza sulla connessione tra il paesaggio, le pratiche agricole e la biodiversità locale. Durante le giornate, saranno organizzate esposizioni, incontri e attività legate al mondo delle piante e dell’agricoltura, coinvolgendo visitatori e appassionati della zona.
Dal 15 al 17 maggio, lo storico Borgo Antico di Bornato torna a ospitare Franciacorta in Fiore, la rassegna botanica che celebra il legame profondo tra paesaggio, agricoltura e biodiversità. Per tre giorni, le vie del borgo si animeranno con i colori e i profumi delle migliori produzioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Franciacorta in Fiore è in arrivo!
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Biglietti visitatori disponibili a prezzo intero I biglietti per visitare Franciacorta in Fiore 2026 sono ora disponibili online e saranno acquistabili anche direttamente in fiera. Dal 15 al 17 maggio, il Borgo Antico di Bornato vi aspetta per tre giornate dedicate a fior facebook
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