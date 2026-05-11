Pontinia in Fiore | tre giorni di eventi e mostra florovivaistica
A Pontinia è tornata la manifestazione dedicata al settore florovivaistico locale, giunta alla sua 17ª edizione. La mostra mercato si svolge in tre giorni, offrendo l’occasione di visitare diverse esposizioni e partecipare a eventi dedicati ai fiori e alle piante. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi espositori e appassionati del settore. Le attività sono state programmate per offrire un approfondimento sulla floricoltura locale.
Torna per la sua 17° edizione Pontinia in Fiore la mostra mercato dedicata al settore florovivaistico locale.La manifestazione, organizzata dalla delegata alla Promozione del Territorio Beatrice Milani in collaborazione con l’assessore all’Agricoltura e al Commercio Giovanni Bottoni con l’apporto.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Pontinia in Fiore, tre giorni tra florovivaismo, arte e spettacoli Dal 15 al 17 maggio 2026, Pontinia ospiterà la 17esima edizione di Pontinia in Fiore, mostra mercato florovivaistica gratuita nel Parco del Cinquantenario. https://www.latinacorriere.it/pontinia-i facebook