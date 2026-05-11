Pontinia in Fiore | tre giorni di eventi e mostra florovivaistica

A Pontinia è tornata la manifestazione dedicata al settore florovivaistico locale, giunta alla sua 17ª edizione. La mostra mercato si svolge in tre giorni, offrendo l’occasione di visitare diverse esposizioni e partecipare a eventi dedicati ai fiori e alle piante. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi espositori e appassionati del settore. Le attività sono state programmate per offrire un approfondimento sulla floricoltura locale.

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