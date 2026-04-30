A Mola di Bari torna 1 maggio MAUL | nel nome di Enzo Del Re musica mostre cibo artigianato e divertimento

Il 1° maggio 2026 a Mola di Bari si terrà la terza edizione di “1 maggio MAUL”, un evento che si svolgerà in Piazza XX Settembre. La manifestazione prevede musica, mostre, esposizioni di artigianato, stand gastronomici e momenti di divertimento per tutte le età. L’evento si svolge nel ricordo di una figura legata al mondo culturale locale, e coinvolge diversi operatori e artisti della zona.

Sarà una terza edizione ricca e interessante quella che si svolgerà il prossimo venerdì 1° maggio 2026 a Mola di Bari in Piazza XX Settembre. Una giornata all’insegna dei valori della Costituzione e della condivisione, che lega realtà associative di volontariato locali, istituzioni e cooperative.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Primo maggio torinese a Torino di Sangro fra divertimento, musica e buon ciboVenerdì 1 maggio torna la terza edizione del Primo maggio torinese, organizzato dall'associazione FantArena, insieme alla Pro Loco Torino di Sangro,... Leggi anche: Rare Market: all'Ippodromo del Visarno cibo, musica, stand di vintage e artigianato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mola di Bari, 90 volontari raccolgono 185 kg di rifiuti tra trekking e cleanup; Bari, variante Statale 16: i Comuni di Triggiano, Noicattaro e Mola uniti contro il progetto Anas; Calcio: successo secondo copione del Brindisi FC a Mola di Bari (6-0); Mola di Bari | Marmenta. A Mola di Bari torna 1 maggio MAUL, una giornata nel nome di Enzo Del ReBARI - Sarà una terza edizione ricca e interessante quella che si svolgerà il prossimo venerdì 1° maggio 2026 a Mola di Bari in Piazza XX Settembre. Una giornata all’insegna dei valori della Costituzi ... giornaledipuglia.com Statale 16 e Bari-Taranto, il governo commissaria i cantieri a rilento: Ma si rischia lo sfregioSarà il responsabile regionale di Anas Francesco Ruocco a coordinare i lavori sulla 16 e sulla 100 al centro delle polemiche. L’obiettivo: stringere i tempi ... bari.repubblica.it Comune di Mola di Bari added a... - Comune di Mola di Bari - facebook.com facebook