Incozzati di Primavera | tre giorni di gusto musica e divertimento

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile si svolge a Roma un evento di tre giorni dedicato a cibo, musica e intrattenimento. L’appuntamento, arrivato alla sua 13ª edizione, è organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini APS e rappresenta una tradizione della primavera locale. La manifestazione include attività gastronomiche, spettacoli musicali e momenti di svago, attirando numerosi visitatori ogni anno.

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola: da venerdì 24 a domenica 26 aprile si rinnova l’appuntamento con “Incozzati di Primavera”, la storica festa gastronomica giunta alla sua 13ª edizione, organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini APS. Un evento che negli anni è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Si apre l'anno di Ravenna Capitale italiana del mare: in arrivo una tre giorni di musica, gusto e divertimentoLa grande festa dedicata al mondo marino attraverserà la città con concerti, gustosa gastronomia e momenti formativi sparsi tra la Darsena di città e... Festa di Primavera a Gonars, tra giochi, musica e divertimentoA Gonars si festeggia l'arrivo della bella stagione con la Festa di Primavera 2026, due giorni all'insegna del divertimento e della convivialità.