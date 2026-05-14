Torna a Parma Dona una Spesa

A Parma torna l’iniziativa “Dona una Spesa”, un progetto promosso da Conad Centro Nord e nato nel 2014 in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, ora CSV Emilia. L’obiettivo principale è raccogliere generi alimentari da destinare alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà economica. La raccolta si svolge nelle filiali Conad della zona, coinvolgendo i clienti che possono contribuire con donazioni di cibo. L’obiettivo è sostenere chi si trova in condizioni di bisogno e sensibilizzare la comunità sul tema dell’assistenza sociale.

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“Dona una Spesa”, progetto di Conad Centro Nord, nasce a Parma nel 2014 in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, oggi CSV Emilia, con l’obiettivo di sostenere le associazioni impegnate nell’aiuto alle famiglie in difficoltà economica e sensibilizzare la comunità sul tema della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video S2E6 - La Nero di Seppia: Personal Chef tra lusso e follia Sullo stesso argomento Conad, sabato 16 maggio torna “Dona una spesa”Sabato 16 maggio torna “Dona una spesa”, la raccolta alimentare promossa da Conad Centro Nord, Csv Emilia e 8 realtà del territorio per sostenere le... Leggi anche: Torna «Dona una Spesa»: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà Argomenti più discussi: Anime salve, Fiorella Mannoia torna a Parma con un omaggio a De Andrè e Fossati; Torna Dona una Spesa: il 16 maggio la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà; 17/5 – La bottega sotto casa il mercatinfo in via Montebello; Delitto Mazza, Katharina Miroslawa torna a parlare: Ero la colpevole perfetta. Rivalità mortale Parma/Reggio: dopo l’uppercut della stazione dell’Alta Velocità, ecco il ko definitivo. x.com Truffa una donna a Parma, arrestato a BolognaArrestato a Bologna l'autore di una truffa ai danni di una famiglia di Parma, che, fingendosi un carabiniere, aveva convinto una donna di 55 anni a consegnare soldi e gioielli a un suo collaboratore. poliziadistato.it