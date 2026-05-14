Torna a Parma Dona una Spesa
A Parma torna l’iniziativa “Dona una Spesa”, un progetto promosso da Conad Centro Nord e nato nel 2014 in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, ora CSV Emilia. L’obiettivo principale è raccogliere generi alimentari da destinare alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà economica. La raccolta si svolge nelle filiali Conad della zona, coinvolgendo i clienti che possono contribuire con donazioni di cibo. L’obiettivo è sostenere chi si trova in condizioni di bisogno e sensibilizzare la comunità sul tema dell’assistenza sociale.
“Dona una Spesa”, progetto di Conad Centro Nord, nasce a Parma nel 2014 in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, oggi CSV Emilia, con l’obiettivo di sostenere le associazioni impegnate nell’aiuto alle famiglie in difficoltà economica e sensibilizzare la comunità sul tema della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Sabato 16 maggio, la tua spesa può diventare un gesto d'amore. Torna Dona una Spesa: in 31 punti vendita Conad di Parma e provincia, 150 volontari di 32 realtà del territorio ti aspettano per trasformare un gesto quotidiano in un atto concreto di solidarietà. - Facebook facebook
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