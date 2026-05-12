Conad sabato 16 maggio torna Dona una spesa
Sabato 16 maggio si svolgerà nuovamente l'iniziativa “Dona una spesa”, una raccolta alimentare organizzata da Conad Centro Nord in collaborazione con Csv Emilia e altre otto realtà locali. L’evento mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica attraverso la donazione di generi alimentari. L’iniziativa coinvolge diversi punti vendita e si svolgerà tutto il giorno, con l’obiettivo di raccogliere prodotti da destinare ai nuclei familiari in difficoltà.
Sabato 16 maggio torna “Dona una spesa”, la raccolta alimentare promossa da Conad Centro Nord, Csv Emilia e 8 realtà del territorio per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Giunta alla settima edizione, l’iniziativa coinvolgerà 12 punti vendita Conad di Piacenza e provincia, con circa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
“Dona una Spesa”: sabato 16 maggio anche a Bergamo la grande raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltàSabato 16 maggio 2026, torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari promossa da Conad centro Nord, in collaborazione con CVS...
Sabato 9 maggio torna "Dona la spesa": come aiutare le famiglie in difficoltà nel novareseNova Coop organizza per sabato 9 maggio una nuova edizione di "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità destinata alle...
Argomenti più discussi: Raccolta solidale, sabato 16 maggio torna la raccolta di prodotti, alimentari e non, presso i supermercati del nostro territorio; Dona una Spesa, anche a Bergamo la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà; Milano - Il Giro dei Bimbi arriva a Milano: due tappe per pedalare, giocare e divertirsi insieme; Torna Dona una Spesa: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.
SABATO 16 MAGGIO 2026 Una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe! Ti aspettiamo da PetStore Conad per una raccolta alimentare a favore delle colonie feline, dell’Oasi Felina Le Cortine e del Canile Comunale di Cantia. An facebook
Torna «Dona una Spesa»: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltàSabato 16 maggio volontari e associazioni in 41 punti vendita Conad della Bergamasca. Novità 2026: i punti fedeltà diventano aiuti concreti. ecodibergamo.it