Torna Jesi Food Fusion l' evento di Cna che con aperitivi e cene etniche celebra l' incontro tra culture diverse

Torna a Jesi l’evento “Jesi Food Fusion”, organizzato da Cna, che propone aperitivi e cene etniche in vari locali della città. Dopo il successo della prima edizione, questa manifestazione continua a riunire diverse culture attraverso proposte gastronomiche di origine internazionale, coinvolgendo diversi esercizi commerciali del centro storico e delle zone limitrofe. L’iniziativa si svolge nel periodo estivo e coinvolge numerosi ristoranti e bar del territorio.

JESI - Dopo il successo della prima edizione, torna nel comune leoncello “Jesi Food Fusion”, l’evento organizzato da Cna che celebra l’incontro tra culture diverse attraverso aperitivi e cene etniche diffusi nei locali della città. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Mediterraneo e integrazione tra culture diverse: incontro con Enzo Amendola alla FeltrinelliLunedì 9 marzo alle ore 16,30 alla libreria Feltrinelli Enzo Amendola, già ministro degli Affari Europei????), presenterà il suo ultimo libro su... Leggi anche: Per cene, aperitivi e party Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Jesi Food Fusion; Il carcere come spazio di comunità. Jesi, torna il festival Pikkanapa: street food a base di peperoncinoTorna a Jesi il festival Pikkanapa con un nuovo importante ospite: lo street food con piatti a base di peperoncino e canapa. Parte domani (dalle 17) e in collaborazione con Tiello Streetto, dedicata ... ilrestodelcarlino.it