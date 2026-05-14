Sul palco torna il sogno di Dostoevskij con una rappresentazione diretta da Lucia Rocco. Lo spettacolo vede protagonisti attori che interpretano i personaggi ispirati alle opere dello scrittore russo, creando un legame tra realtà e immaginazione. La regista ha annunciato che questa messa in scena intende modificare il modo in cui il pubblico percepisce le atmosfere e i temi delle opere dello scrittore.

? Punti chiave Come cambierà la percezione della realtà attraverso la regia di Lucia Rocco?. Chi sono gli attori che daranno vita ai sognatori di Dostoeveskij?. Perché il set utilizzerà proiezioni video e suoni ossessivi per lo spettatore?. Dove e quando potrai acquistare i biglietti per questa esperienza onirica?.? In Breve Cast con Paolo Cresta, Francesca Piccolo e Andrea Codognato presso il Teatro Torlonia.. Scenografie di Francesca Tunno e proiezioni video di Alessandro Papa per l'universo onirico.. Spettacoli dal mercoledì al sabato alle 20.00 e domenica alle 18.00 dal 21 maggio.. Biglietti a 15 euro interi e 10 euro ridotti con contatto telefonico 06 44230693.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torlonia: il sogno di Dostoeveskij torna sul palco con Lucia Rocco

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