A Villa Torlonia si tiene ancora la rassegna “Digitali Purpurei. Gli youtuber vanno in scena”, che presenta sul palco alcuni dei più noti divulgatori del web. Questa volta, Gaia Contu è salita sul palco accompagnata da robot, offrendo uno spettacolo che combina tecnologia e intrattenimento. La manifestazione si svolge nel teatro di San Mauro Pascoli, attirando pubblico interessato ai temi digitali e alla comunicazione online.

Prosegue a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli la rassegna “ Digitali Purpurei. Gli youtuber vanno in scena”, che porta sul palcoscenico alcuni dei più interessanti divulgatori del web. Il secondo appuntamento è in programma oggi alle 17, con Gaia Contu e il suo nuovo spettacolo “ La gentilezza salverà i robot? ”. Uno spettacolo affascinante, ironico e sorprendente che accompagna il pubblico in un viaggio tra tecnologia, robotica e filosofia, interrogandosi su una delle questioni più urgenti del nostro tempo: quale sarà il ruolo dei robot nelle nostre vite? Saranno compagni fidati e aiuti preziosi oppure rischieranno di diventare un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaia Contu sul palco di Villa Torlonia con i robot

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