Torino tra le 13 città Bandiera Azzurra 2026 per lo sport sostenibile e la pratica all' aperto
Torino è tra le tredici città che otterranno la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento assegnato per l'impegno nel promuovere uno sport sostenibile e praticato all’aperto. La decisione si basa sui criteri relativi agli investimenti e alle iniziative nel settore sportivo che favoriscono attività all’aperto e a basso impatto ambientale. La città si unisce ad altre realtà italiane che hanno raggiunto questo traguardo, confermando l’attenzione verso pratiche sportive sostenibili.
Ancora un riconoscimento importante per la città di Torino che, questa volta, conquista un titolo grazie all'impegno e agli investimenti nel settore dello sport, in particolare quello sostenibile e praticato all'aperto. Torino “Bandiera Azzurra 2026” Così infatti, c'è proprio Torino tra le 13. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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