Torino tra le 13 città Bandiera Azzurra 2026 per lo sport sostenibile e la pratica all' aperto

Torino è tra le tredici città che otterranno la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento assegnato per l'impegno nel promuovere uno sport sostenibile e praticato all’aperto. La decisione si basa sui criteri relativi agli investimenti e alle iniziative nel settore sportivo che favoriscono attività all’aperto e a basso impatto ambientale. La città si unisce ad altre realtà italiane che hanno raggiunto questo traguardo, confermando l’attenzione verso pratiche sportive sostenibili.

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