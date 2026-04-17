Riccione si candida alla Bandiera Azzurra 2026 | la città punta sul benessere e sullo sport

Riccione ha presentato ufficialmente la candidatura per ottenere la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento che premia le città italiane impegnate nella promozione del benessere, della salute e degli stili di vita attivi. La città mira a valorizzare le proprie iniziative nel settore sportivo e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini, puntando su progetti e servizi dedicati a queste tematiche. La decisione sarà presa nel corso dell’anno successivo.