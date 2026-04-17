Riccione si candida alla Bandiera Azzurra 2026 | la città punta sul benessere e sullo sport
Riccione ha presentato ufficialmente la candidatura per ottenere la Bandiera Azzurra 2026, un riconoscimento che premia le città italiane impegnate nella promozione del benessere, della salute e degli stili di vita attivi. La città mira a valorizzare le proprie iniziative nel settore sportivo e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini, puntando su progetti e servizi dedicati a queste tematiche. La decisione sarà presa nel corso dell’anno successivo.
Riccione si candida ufficialmente per l’assegnazione della Bandiera Azzurra 2026, il prestigioso riconoscimento che premia le città italiane distinte nella promozione del benessere, della salute e degli stili di vita attivi. Il premio, promosso dalla Fidal (Federazione italiana di atletica.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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