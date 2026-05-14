Torino processo al 35enne | accuse di violenza sessuale e maltrattamenti

A Torino si sta svolgendo un processo contro un uomo di 35 anni accusato di aver commesso violenze sessuali e maltrattamenti. Durante le indagini, si è cercato di comprendere come i figli siano stati influenzati da tali episodi e perché la vittima abbia deciso di denunciare solo dopo dieci anni. Le testimonianze e gli atti raccolti nel procedimento forniscono dettagli sui comportamenti contestati e sulla tempistica delle denunce.

? Domande chiave Come sono riusciti i figli a subire l'influenza di tale violenza?. Perché la vittima ha aspettato dieci anni prima di denunciare?. Cosa è successo realmente durante l'episodio del frigorifero nel 2024?. Come sono state gestite le risorse economiche destinate ai minori?.? In Breve Episodi di violenza fisica e verbale documentati tra il 2015 e il 2024.. Aggressione fisica alla vittima contro un frigorifero avvenuta nel febbraio 2024.. Difesa affidata all'avvocato Gianluca Visca con contestazione di ogni accusa.. Accuse di mancato sostegno economico per i figli a causa del gioco d'azzardo.. Al Tribunale di Torino è iniziato il processo contro un uomo di 35 anni della provincia torinese, accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare per episodi occorsi tra il 2015 e il 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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