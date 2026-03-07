L’ex consigliere comunale e la moglie sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire in tribunale l’11 maggio. La coppia è accusata di aver maltrattato le proprie figlie e il primogenito, oltre a essere coinvolta in un procedimento per violenza sessuale sulle sorelle. La Prima sezione penale si occuperà del caso, che vede ora i due imputati davanti alla giustizia.

Brescia, 7 marzo 2026 – Torneranno in aula l’11 maggio. Stavolta per a processo davanti alla Prima sezione penale, perché ieri sono stati tutti rinviati a giudizio. Sono gli ultimi sviluppi della vicenda che ha coinvolto l’indiano Balwinder Singh, ex consigliere comunale in Loggia eletto nel 2023 con la lista di centrodestra Rolfi Sindaco, che a marzo 2025 con la moglie era stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per maltrattamenti domestici nei confronti delle due figlie, oggi di 18 e 24 anni. La consorte, Kaul Baljiet, dal 20 febbraio è in carcere. La sua posizione si è aggravata dopo un presunto tentativo di espatrio in Svizzera emerso contestualmente a un problema con la notifica dell’udienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex consigliere comunale Balwinder Singh e la moglie a processo per i maltrattamenti sulle figlie e il primogenito per violenza sessuale sulle sorelle

Maltrattano per anni le figlie a Brescia, chiesto il processo per l’ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglieLa pm Marica Brucci ha chiesto il processo per Balwinder Singh e la moglie Baljeet Kaur accusati di maltrattamenti ai danni delle figlie.

Maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie: l’ex consigliere Singh verso il processoDalle aule di palazzo Loggia a quelle del tribunale : Balwinder Singh, ex consigliere comunale di Brescia eletto nel 2023 con la lista “Fabio Rolfi...

Approfondimenti e contenuti su Balwinder Singh.

Temi più discussi: Maltrattamenti alle figlie: chiesto il processo per Singh e la moglie finisce in carcere; L’ex consigliere comunale Balwinder Singh e la moglie a processo per i maltrattamenti sulle figlie e il primogenito per violenza sessuale sulle sorelle; Maltrattamenti alle figlie, chiesto il processo per l'ex consigliere comunale di minoranza. In cella la moglie; Maltrattano per anni le figlie a Brescia, chiesto il processo per l'ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglie.

Rinviato a giudizio l’ex consigliere di Brescia Balwinder SinghCon lui anche la moglie Baljeet Kaur e il figlio Lovepreet Singh, accusati di maltrattamenti alle due figlie. quibrescia.it

Maltrattano per anni le figlie a Brescia, chiesto il processo per l’ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglieLa pm Marica Brucci ha chiesto il processo per Balwinder Singh e la moglie Baljeet Kaur accusati di maltrattamenti ai danni delle figlie ... fanpage.it

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere comunale Balwinder Singh e la moglie. I due sono accusati di maltrattamenti nei confronti delle figlie, oggi 18 e 24 anni, che si sono costituite parte civile. Per il figlio 26enne è stata chiesta facebook