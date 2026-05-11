A Torino torna The Phair | la fotografia contemporanea internazionale protagonista alle OGR
A Torino, la Sala Fucine delle OGR accoglie la settima edizione di The Phair | Photo Art Fair, una manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea internazionale. L’evento si tiene dal 22 al 24 maggio 2026 e presenta esposizioni e opere di vari artisti del settore. Questa fiera si svolge in un spazio dedicato alle arti visive, offrendo un’occasione per conoscere le ultime tendenze nel campo della fotografia.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, la Sala Fucine delle OGR Torino ospita la settima edizione di The Phair Photo Art Fair. L'appuntamento, diventato un punto di riferimento per il settore dell'immagine contemporanea, riunisce quest'anno 42 gallerie provenienti dall'Italia e dall'Europa.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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