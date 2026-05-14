Torino indagine sulla morte della prof Giuliani dopo l’operazione

A Torino si sta svolgendo un’indagine sulla morte di una docente avvenuta poco dopo un intervento chirurgico. Le autorità stanno cercando di chiarire perché le sue condizioni si siano aggravate rapidamente nel giro di poche ore. Sono in corso rilievi autoptici per analizzare la gestione della protesi e verificare eventuali responsabilità. La famiglia della vittima attende risposte su quanto accaduto e sui possibili errori medici durante il trattamento.

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? Punti chiave Perché le condizioni della docente sono peggiorate così repentinamente?. Cosa emergerà dai rilievi autoptici sulla gestione della protesi?. Chi dovrà rispondere delle mancanze riscontrate dopo l'intervento?. Come si è trasformata una procedura programmata in un evento fatale?.? In Breve Procura di Torino coordina le indagini tramite la magistrata Sofia Scapellato.. Ricovero avvenuto il 4 maggio per correggere una displasia all'anca.. Esiti dell'autopsia eseguiti il 12 maggio saranno pronti tra due mesi.. Famiglia incarica l'avvocato Raimondo Zappia per la gestione legale della vicenda.. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità legate alla morte della professoressa Stefania Giuliani, deceduta nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026 presso l’ospedale Mauriziano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, indagine sulla morte della prof Giuliani dopo l’operazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra rassicurazioni e morte: indagine dopo l’operazione al San Luca? Cosa sapere Donna di 55 anni muore al San Luca di Vallo della Lucania dopo neurochirurgia. Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaiaPrato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche... Temi più discussi: Operaio travolto da 750 kg, l’ultimo saluto alla moglie e il subappalto della ditta lituana; L'incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino, inchiesta sulla morte del magazziniere Raffaele Settembre: si valutano inquadramento, dinamica e misure contro il rischio; Sicurezza e subappalti, inchiesta per omicidio colposo per la morte di Settembre; Rider trovato morto a Torino, nuova svolta nelle indagini: perizia sulla bicicletta. Rider trovato morto a Torino, nuova svolta nelle indagini: perizia sulla biciclettaDisposta una consulenza tecnica per verificare eventuali guasti o manomissioni: restano ancora molti dubbi sulla morte di Adnan El Sayed ... giornalelavoce.it Torino, rider trovato morto in collina, la bici di Adnan El Sayed finisce sotto esame: ha subito un guasto o è stata manomessa?Il 32enne, trovato senza vita sul ciglio di una strada, aveva appena effettuato una consegna: una consulenza disposta dal pm dovrà chiarire, tra le altre cose, se la sua bici fosse stata modificata pe ... torino.corriere.it