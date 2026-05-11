Luana D’Orazio la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaia

La Procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di una giovane operaia avvenuta nel 2022. La decisione arriva dopo aver valutato che le condanne già emesse siano considerate insufficienti. Il procuratore ha spiegato che l'attenzione si concentra sulla responsabilità degli eventuali responsabili e sui procedimenti giudiziari già conclusi. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica e sollevato diverse richieste di chiarezza.

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Prato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. Lo riporta La Repubblica. https:www.lanazione.itpratocronacaluana-dorazio-processo-lddt8drf La tragedia di 5 anni fa. Il decesso risale al 2021. La giovane operaia, 22 anni, madre di un bambino, finì dentro un macchinario tessile in un'azienda a Oste di Montemurlo. Luana D'Orazio sognava di diventare attrice, ma aveva scelto il lavoro in fabbrica per mantenere il figlio piccolo. Secondo la ricostruzione della Procura, il macchinario su cui stava lavorando era stato modificato per funzionare senza il sistema di sicurezza attivo, così da rendere più rapide e semplici le operazioni degli operai.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luana D’Orazio, riaperta l’indagine sulla morte dell’operaia: la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla AslLa Procura di Prato riapre il fascicolo sulla morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica... Morte di Luana d’Orazio: Procura di Prato impugna sentenza di assoluzione per il manutentoreLe motivazioni della sentenza, come riporta oggi l’edizione locale de La Nazione, sono state impugnate dalla procura di Prato che potrebbe disporre... Argomenti più discussi: Caso Luana D’Orazio, la Procura riapre le indagini sulla morte in fabbrica; Morte di Luana D’Orazio, la mossa della procura. Al via un’altra indagine; Lavoro, la mamma di Luana D’Orazio: vittime non sono numeri ma persone, fermare strage; Bimbo di 5 anni muore al Meyer, era ricoverato per accertamenti. Nuova #indagine della Procura di Prato sulla morte di #LuanaDOrazio. Lo riporta Repubblica. Si profilano nuovi accertamenti e verifiche sulla prima inchiesta. La 22enne fu stritolata da un orditoio nel 2021. In 1° grado, assoluzione e sospensione delle pene x.com