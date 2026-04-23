Tra rassicurazioni e morte | indagine dopo l’operazione al San Luca

Una donna di 55 anni è deceduta al San Luca di Vallo della Lucania a seguito di un intervento di neurochirurgia. La Procura ha disposto l’autopsia e il sequestro della salina utilizzata durante l’operazione per verificare eventuali responsabilità professionali. La notizia ha suscitato attenzione tra i familiari e le autorità sanitarie, che stanno seguendo gli sviluppi dell’indagine.

? Cosa sapere Donna di 55 anni muore al San Luca di Vallo della Lucania dopo neurochirurgia.. La Procura dispone l'autopsia e il sequestro della salina per accertare responsabilità professionali.. Martedì scorso, una donna di 55 anni originaria del Golfo di Policastro è deceduta presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo un delicato intervento neurochirurgico per la rimozione di un angioma cerebrale. Il dramma si è consumato tra le mura dell’ospedale salernitano, trasformando quella che doveva essere una procedura risolutiva in una vicenda giudiziaria. Dopo l’asportazione della massa cerebrale avvenuta nella mattinata di martedì, i medici avevano fornito rassicurazioni ai parenti nel primo pomeriggio, indicando che l’operazione era stata superata con successo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra rassicurazioni e morte: indagine dopo l’operazione al San Luca Notizie correlate L’indagine su San Siro è un macigno nella corsa al dopo-SalaCade in un momento particolarissimo la nuova tegola giudiziaria sulla vendita di San Siro alle società di calcio da parte del Comune di Milano. Leggi anche: San Siro, nuova bufera sull’operazione: perquisizioni e indagine che scuotono Comune, club e progetto stadio Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vallo della Lucania, donna di 55 anni muore tre ore dopo un intervento: aperta un'inchiesta, salma sequestrata; Morte dopo intervento neurochirurgico al San Luca di Vallo: disposta autopsia sulla 55enne. San Luca. La devozione racchiusa nel dnaDa secoli, nella abbazia di Santa Giustina, a Padova, un corpo viene venerato. La tradizione lo identifica con san Luca, il medico di origine greca compagno di viaggio di san Paolo, autore del terzo V ... difesapopolo.it