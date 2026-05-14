Torino allarme al grattacielo della Regione | transennata l' area

A Torino, i vigili del fuoco sono intervenuti al grattacielo della Regione Piemonte, uno degli edifici più conosciuti della città, a causa di una segnalazione riguardante materiale che si stava staccando. L’area intorno all’edificio è stata transennata e messa sotto osservazione. L’intervento è avvenuto per verificare la situazione e prevenire eventuali rischi per le persone nelle vicinanze. La zona rimane sotto controllo e non sono stati segnalati danni o feriti.

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Momenti di attenzione a Torino, dove è scattato un intervento dei vigili del fuoco al grattacielo della Regione Piemonte, uno degli edifici simbolo della città, a seguito della segnalazione di materiale pericolante., L’allarme ha attivato immediatamente le squadre operative, con un dispiegamento di mezzi e personale specializzato per garantire la sicurezza dell’area e verificare la reale entità del rischio. Sul posto stanno operando diverse unità dei vigili del fuoco, impegnate in controlli approfonditi sia a terra che in quota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, allarme al grattacielo della Regione: transennata l'area ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Materiale pericolante, la segnalazione dal Grattacielo della Regione: transennata area sottostante Salerno, cadono calcinacci dal Faro della Giustizia: area transennataIntervento dei Vigili del Fuoco nella zona della Cittadella Giudiziaria dopo il distacco di pezzi di marmo dalla struttura Momenti di preoccupazione... Temi più discussi: Torino, allarme al grattacielo della Regione: segnalato materiale pericolante, area chiusa; Allarme al grattacielo della Regione Piemonte: scattano verifiche e controlli in quota; Materiale pericolante, la segnalazione dal Grattacielo della Regione: transennata area sottostante; Segnalato materiale pericolante, intervento dei Vigili del Fuoco al Grattacielo della Regione. Video. Torino, allarme al grattacielo della Regione: segnalato materiale pericolante, area chiusaMomenti di attenzione e operazioni in corso a Torino, dove nella giornata odierna è scattato un intervento dei vigili del fuoco presso il grattacielo della Regione Piemonte, uno degli edifici simbolo ... giornalelavoce.it Materiale pericolante, la segnalazione dal Grattacielo della Regione: transennata area sottostanteÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it