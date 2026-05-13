Materiale pericolante la segnalazione dal Grattacielo della Regione | transennata area sottostante

Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti intorno alle 19.30 al grattacielo della Regione Piemonte dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante materiale pericolante. L'area situata sotto l'edificio è stata transennata per motivi di sicurezza. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni causati dal materiale che si è staccato.

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Intervento intorno alle 19.30 da parte dei vigili del fuoco di Torino al grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante. Diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salerno, cadono calcinacci dal Faro della Giustizia: area transennataIntervento dei Vigili del Fuoco nella zona della Cittadella Giudiziaria dopo il distacco di pezzi di marmo dalla struttura Momenti di preoccupazione... Saronno, calcinacci dal campanile: area transennata in piazza LibertàCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Materiale pericolante, la segnalazione dal Grattacielo della Regione: transennata area sottostanteÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it Segnalato materiale pericolante, intervento dei Vigili del Fuoco al Grattacielo della RegioneUna porzione sottostante all'edificio è stata temporaneamente interdetta durante le operazioni di verifica: attivati droni e personale speleo-alpino-fluviale ... rainews.it