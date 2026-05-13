Materiale pericolante la segnalazione dal Grattacielo della Regione | transennata area sottostante
Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti intorno alle 19.30 al grattacielo della Regione Piemonte dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante materiale pericolante. L'area situata sotto l'edificio è stata transennata per motivi di sicurezza. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni causati dal materiale che si è staccato.
Intervento intorno alle 19.30 da parte dei vigili del fuoco di Torino al grattacielo della Regione Piemonte in seguito a una segnalazione di materiale pericolante. Diverse squadre stanno operando per verificare la sicurezza dell’area, anche attraverso l’utilizzo di droni (SAPR) e di personale.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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