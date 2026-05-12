Salerno cadono calcinacci dal Faro della Giustizia | area transennata

Nella zona della Cittadella Giudiziaria a Salerno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo che alcuni calcinacci sono caduti dal Faro della Giustizia. L’area è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza, e i soccorritori hanno valutato la situazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Le autorità stanno verificando le cause del distacco e pianificando eventuali interventi di messa in sicurezza.

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Intervento dei Vigili del Fuoco nella zona della Cittadella Giudiziaria dopo il distacco di pezzi di marmo dalla struttura Momenti di preoccupazione nella notte a Salerno, dove si sono verificati distacchi di calcinacci e frammenti di marmo dal cosiddetto Faro della Giustizia, la struttura che svetta nell’area della Cittadella Giudiziaria. Il cedimento, avvenuto durante le ore notturne, non ha provocato feriti. La zona, infatti, risulta particolarmente frequentata durante il giorno da cittadini, avvocati, magistrati e personale diretto agli uffici del tribunale. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dal distacco.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, cadono calcinacci dal Faro della Giustizia: area transennata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piovono calcinacci da Palazzo Natella, a Salerno: area transennataPioggia di calcinacci ieri sera, a Salerno centro: i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’angolo tra via Porta di Mare e l'area adiacente a Palazzo... Saronno, calcinacci dal campanile: area transennata in piazza LibertàCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...