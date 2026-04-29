Salone del libro di Torino Presenti sei editori senesi

Al Salone del Libro di Torino, sei editori provenienti da Siena saranno presenti grazie a un bando della Regione Toscana. La regione ha deciso di ospitare nel suo stand trentadue piccoli editori indipendenti, tra cui appunto sei editori senesi. La partecipazione si realizza grazie allo spazio messo a disposizione dalla regione, che permette a queste case editrici di mostrare i loro titoli al pubblico.

Un po’ di Siena, al Salone del Libro di Torino. Grazie al bando della Regione Toscana, che ospiterà nel suo stand trentadue piccoli editori indipendenti, anche sei editori senesi parteciperanno alla manifestazione, grazie allo spazio messo a disposizione. Ci saranno Betti, Cantagalli, Valdichiana Media, Extempora, Primamedia e Edizioni Neverend. Il Salone si svolgerà al Lingotto dal 14 al 18 maggio e quest’anno è dedicata al tema ‘Il mondo salvato dai ragazzini’. Tante le iniziative e le presentazioni, alcune delle quali vedranno protagoniste proprio gli editori senesi, che portano con sé un pezzo della loro città e del loro immaginario. Il programma è stato presentato nei giorni scorsi in Regione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salone del libro di Torino. Presenti sei editori senesi Salone del Libro di Torino Notizie correlate Salone del libro di Torino 2026, la Regione incontra gli editori abruzzesi: stand più grande e spazio alla venditaPrende forma la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro di Torino 2026. Leggi anche: Salone del libro, ci siamo. A Torino un pezzo di Toscana Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Contro l’oligarchia: Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino; Salone del Libro: con il Buono da leggere il Piemonte investe su giovani lettori e scuole; Le famiglie al Salone; La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovani. Scegli tu cos’è l’Amore al Salone del Libro di Torino con Aletti EditoreDall’errare geografico al viaggio interiore: un invito a liberarsi dai pregiudizi per riscoprire l’essenza autentica del sentimento universale. Nasce da qui Scegli tu cos’è l’Amore, l’opera di Betty ... lavocedigenova.it Salone del Libro 2026, arrivano 3.000 voucher per i giovani piemontesiAl Salone del Libro 2026 tornano i voucher da 10 euro per giovani piemontesi e scuole: ecco come funziona il Buono da leggere. torinofree.it Il settimo e ultimo percorso tematico del Salone del Risparmio, in programma dal 5 al 7 maggio all 'Allianz MiCo Milano Congressi è dedicato al tema sempre più centrale dell'Intelligenza Artificiale, innovazione e digitalizzazione. Non perdetelo! Informazioni - facebook.com facebook Grande #Milano! Un Salone del Mobile spettacolare e che giro stupendo che ho avuto occasione di fare, grazie dell’invito #Milano sei una meraviglia x.com