Ponte di Torre Marino Verna | Lavori di nuovo fermi residenti esasperati da un cantiere a singhiozzo

I lavori al ponte di Torre Marino, a Verna, sono di nuovo sospesi, causando disagio tra i residenti delle contrade di Lanciano. Le attività di cantiere sono state interrotte, lasciando la situazione in stallo. I cittadini, che attendevano da tempo interventi di riparazione, si trovano ora a vivere in una condizione di incertezza e frustrazione. La sospensione delle opere prosegue senza una data di ripresa certa.

Lavori ancora fermi al ponte di Torre Marino e residenti delle contrade lancianesi sempre più esasperati. Una nuova segnalazione sullo stato dei lavori del nuovo cavalcavia della Sangritana è il consigliere comunale di opposizione Giacinto Verna.“Ormai da tre settimane, non si vedono uomini e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate In ritardo i lavori del ponte di Torre Marino, D'Alfonso (Pd): “Colpevole disattenzione della Regione”Il deputato del Pd si impegna a trasformare la vicenda in vertenza nazionale: “Indifferenza amministrativa per un'opera finanziata con 780mila euro... Torre Spaccata, residenti esasperati dalla viabilità: “Amministrazione immobile, servono interventi”L'isola ambientale ancora ferma nei cassetti, la strada scolastica che taglia in due il quartiere e le ciclabili irraggiugibili: tutti i problemi di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incidente a catena sulla Statale 84: tre feriti a Lanciano; Torre Annunziata celebra il mare: 600 studenti protagonisti della Giornata della cultura marinara. Crollo nel cantiere del Ponte di Torre MarinoNelle immagini il cedimento della struttura prefabbricata in cemento per il rifacimento del ponte cavalcavia della Ferrovia Sangritana in località Torre Marino, a Lanciano. A causare l'incidente nel ... rainews.it