Come sta Rosy la gattina stuprata a Tor Tre Teste | è ancora sorvegliata speciale le lesioni sono gravi

Ha ferite esterne ma non emorragie interne la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. Rosy sta meglio e verrà sottoposta a esami approfonditi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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