Dopo diciotto anni di tensioni, la rivalità tra i piloti Pierre Gasly ed Esteban Ocon prosegue senza sosta. Le loro interazioni negli ultimi tempi hanno attirato l’attenzione degli appassionati, con episodi che hanno fatto discutere nel mondo della Formula 1. Entrambi i piloti sono coinvolti in situazioni che alimentano la competizione e le tensioni sul circuito, mantenendo viva la sfida tra i due.

"> Pierre Gasly ed Esteban Ocon: Un Rivalità che Continua. Pierre Gasly ed Esteban Ocon sembrano non aver risolto le loro divergenze, nonostante siano stati recentemente avvistati insieme durante una partita di Champions League del PSG. Secondo le ultime indiscrezioni, la loro reciproca rivalità persiste, complicando ulteriormente il loro già difficile legame. Una Serata a Parigi. Durante la pausa della stagione di Formula 1, Gasly e Ocon sono stati visti assieme alla partita dei quarti di finale tra Paris Saint-Germain e Liverpool. In compagnia di Isack Hadjar, entrambi i piloti hanno anche partecipato a un’intervista su Canal Plus, dove hanno parlato delle loro rispettive esperienze in pista.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La rivalità tra Pierre Gasly ed Esteban Ocon continua dopo 18 anni di tensione.

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