Tony Hadley, noto per essere stato la voce principale degli Spandau Ballet, torna a esibirsi dal vivo con un concerto. La sua presenza sul palco richiama l'attenzione di molti fan e appassionati di musica degli anni ottanta. La serata ha visto il cantante esibirsi in un repertorio che ripercorre i successi della band, attirando pubblico di diverse età. L’evento si è svolto in una location che ha visto il ritorno di un grande nome della scena musicale.

Tony Hadley è di quelli che non hanno bisogno di presentazioni, ma meritano di essere raccontati ogni volta come fosse la prima. Il 28 e il 29 aprile 2026, alle ore 20:45, la sua voce baritonale e inconfondibile tornerà a riempire uno spazio italiano in occasione di un nuovo tour che porta con sé anche un nuovo disco. Un appuntamento che non è semplice concerto: è un rito collettivo, un momento in cui quattro decenni di musica pop si condensano in una sera, e il tempo smette di correre per qualche ora. Raramente un artista riesce a mantenere la propria rilevanza culturale attraverso i decenni senza cedere alla nostalgia becera o al revival fine a se stesso.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tony Hadley in concerto: la voce degli Spandau Ballet torna dal vivo

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