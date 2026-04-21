Foggia si ferma per Dino Carta | lutto cittadino e bandiere a mezz' asta il giorno dei funerali

Foggia ha deciso di osservare il lutto cittadino e di esporre le bandiere a mezz'asta in occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato il 13 aprile. La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 23 aprile presso la chiesa Ss. La città si prepara a rendere omaggio alla vittima, con la giornata dedicata alla commemorazione ufficiale.

In occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso lo scorso 13 aprile, che si terranno nella giornata di giovedì 23 aprile, presso la chiesa Ss. Salvatore, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino. Nel corso della giornata di lutto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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