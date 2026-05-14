Questa notte, nell’ambito di un nuovo episodio di iMPACT, si svolgerà una battle royal per determinare il prossimo sfidante al titolo mondiale. La competizione coinvolgerà diversi protagonisti e si svolgerà all’interno dell’evento. La vittoria permetterà al wrestler che uscirà dal ring di ottenere una chance per affrontare Mike Santana in una futura occasione.

Questa notte, all’interno di un nuovo episodio di iMPACT, andrà in scena una battle royal volta a decretare il prossimo primo sfidante per Mike Santana. Come ufficializzato la scorsa settimana da Daria Rae, nel ritorno in LIVE del principale show settimanale della TNA, vedremo tale contesa per scoprire chi sarà il prossimo #1 contender al World Title. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. AEW: The New Day in arrivo? Cresce il pressing interno per Kingston e Woods Sami Zayn: “Non voglio essere il classico heel, ma un personaggio imprevedibile che divida il pubblico”....🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Stanotte in scena battle royal per decretare il #1 contender al World Title

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