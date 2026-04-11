È stata annunciata per la prossima settimana una Battle Royal dedicata a Andre The Giant, inserita nel contesto di un evento di wrestling. Questa competizione rappresenta una delle tradizioni più longeve, iniziata a partire da WrestleMania 30. L’ultima edizione di WrestleMania a includere questa Battle Royal è stata quella di WrestleMania 35, che si è svolta più di quattro anni fa.

WrestleMania 35 è stata l’ultima edizione di WrestleMania ad avere la Battle Royal durante l’evento vero e proprio, una tradizione iniziata a WrestleMania 30. A WrestleMania 36,??a causa della pandemia di COVID, l’incontro non si è disputato. Tuttavia, è stato ufficialmente spostato nella speciale “ WrestleMania Edition ” di SmackDown prima di WrestleMania 37, e da allora è stato riproposto ogni anno in questo modo WWE SmackDown 17426. La WWE ha annunciato che la Andre The Giant Memorial Battle Royal si terrà durante la puntata di SmackDown della prossima settimana e che le superstar di RAW prenderanno parte allo show. Non è ancora noto chi parteciperà al match Official.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Annunciata la Andre The Giant Memorial Battle Royal per settimana prossima

WWE: Hulk Hogan vs Andre the Giant entra nella Hall of Fame 2026La WWE ha annunciato tramite i propri canali social che il leggendario match tra Hulk Hogan e Andre the Giant a WrestleMania 3 riceverà il WWE...

WWE: “Annunciato a RAW un tributo ad AJ Styles per settimana prossima.”AJ Styles si è ritirato il mese scorso alla Royal Rumble di Riyadh, in Arabia Saudita, svenendo a causa della Rear Naked Choke di Gunther.