Violenza sessuale su cinque giovani connazionali chiesta condanna a 12 anni per un 39enne

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a dodici anni e quattro mesi di carcere per un uomo di 39 anni, residente ad Agrigento, accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata e minacce nei confronti di cinque giovani connazionali. L'udienza si è svolta in tribunale, durante la quale sono stati presentati i dettagli delle accuse e le testimonianze delle vittime. La decisione sulla sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Dodici anni e quattro mesi di reclusione. È questa la pena chiesta dal pubblico ministero Elettra Consoli per un cittadino bengalese di 39 anni, residente ad Agrigento, accusato di violenza sessuale aggravata e minacce nei confronti di cinque giovani connazionali. Il processo è in corso davanti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Violenza sessuale: chiesta la conferma della condanna per il calciatore Manolo PortanovaLa Procura generale fiorentina ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo, inflitta nel giudizio di primo grado... Leggi anche: Violenza sessuale su minore 6 anni fa, 49enne arrestato dopo la condanna Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Violenza sessuale, valdostano condannato in appello a cinque anni; Violenza sessuale, 39enne condannato a cinque anni di carcere; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento; Violenza sessuale su un bambino di cinque anni, condannato a 12 anni il vicino di casa. Smette di lavorare in nero e denuncia il titolare per violenza sessuale: Mi ha molestata per cinque mesiL’imputato gestisce un bar a Torino e nega ogni accusa, un cliente conferma tutto ma altri smentiscono categoricamente ... torinotoday.it Trentanovenne condannato per violenza sessuale nell'Appello bisUn trentanovenne residente in Valle d'Aosta è stato condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale. La sentenza è arrivata al termine del processo di appello bis a Torino. Secondo l'accu ... aostaoggi.it Violenza sessuale alla stazione Garibaldi: 29enne bloccato e arrestato in flagranza. Ilmattino.it - facebook.com facebook Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale. Il padre Cristiano Lucarelli: «Ti hanno rovinato la carriera» x.com