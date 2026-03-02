Violenza sessuale | chiesta la conferma della condanna per il calciatore Manolo Portanova

La Procura generale fiorentina ha richiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore e dello zio, entrambi coinvolti in un procedimento giudiziario che si è svolto a Siena. La richiesta riguarda l’esito del primo grado, in cui sono stati giudicati colpevoli. La decisione finale spetta ora ai giudici di appello.

La Procura generale fiorentina ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo, inflitta nel giudizio di primo grado svoltosi a Siena, per il calciatore Manolo Portanova e lo zio, Alessio Langella. Nella prossima udienza del processo d’appello, che si svolge presso la Corte d’appello di Firenze, parlerà la difesa del calciatore, ex Juventus e Genoa, oggi in forza alla Reggiana. Il ricorso del legale di Portanova, l’avvocato Gabriele Bordoni, s'incentra sulla contestazione della ricostruzione del Tribunale di Siena in merito al dissenso della giovane durante il rapporto di gruppo che avvenuto a Siena nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021: secondo la difesa, tale opposizione non sarebbe stata immediatamente manifestata, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Feedpress.me

