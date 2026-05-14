Nella notte sull’autostrada A1, un tir si è ribaltato causando la morte di un uomo di 67 anni. La vittima, residente in provincia di Roma, stava tornando a casa dopo aver assistito alla finale di Coppa Italia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte sull’ autostrada A1, dove un uomo di 67 anni, residente in provincia di Roma, ha perso la vita dopo il ribaltamento del mezzo pesante che stava conducendo. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.00, nel tratto tra Pontecorvo e Cassino, nel territorio di Villa Santa Lucia, in direzione sud. Il ribaltamento del mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni, il tir avrebbe perso il controllo autonomamente per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo trasportava monitor televisivi e attrezzature tecniche, probabilmente di rientro dallo stadio Olimpico. Dopo la perdita di controllo, il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tir si ribalta sull’A1 nella notte: morto un 67enne. Tornava a casa dalla finale di Coppa Italia

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