Tir si ribalta in autostrada | un morto e un ferito Tornavano dalla finale di Coppa Italia

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, lungo l’autostrada A1 in provincia di Frosinone, un tir si è ribaltato, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. I conducenti tornavano dalla finale di Coppa Italia e l’incidente ha causato momenti di emergenza lungo il tratto autostradale. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la scena e avviare le indagini.

Tragico incidente nella notte tra il 13 e il 14 maggio lungo l'autostrada A1, in provincia di Frosinone. Un camion è finito fuori strada: il conducente è morto mentre il passeggero è rimasto ferito. La vittima aveva 67 anni e viveva in provincia di Roma. Il mezzo pesante trasportava monitor.🔗 Leggi su Today.it

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