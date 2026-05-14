Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, coinvolgendo un tir che trasportava monitor destinati alla Coppa Italia. Il veicolo si è ribaltato lungo la carreggiata, provocando la morte del conducente e il ferimento grave di un secondo autista. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno avviato le operazioni di recupero e di assistenza. La viabilità è stata temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 un tir si è schiantato lungo il tratto sud dell'autostrada A1, all'altezza di Villa Santa Lucia, nei pressi di Cassino, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il mezzo sarebbe uscito di strada per poi ribaltarsi, dopo aver impattato violentemente contro la cunetta laterale. Coinvolti nell'incidente soltanto il conducente e il secondo autista, con la cabina di guida che è andata completamente demolita. L’uomo al volante, un 59enne residente in provincia di Roma, è deceduto sul colpo. La sua salma è stata trasferita presso la Sala Mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino e resterà a disposizione della Procura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente in A1, si ribalta il tir con i monitor della Coppa Italia: un morto e un ferito

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