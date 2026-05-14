Tir si ribalta centinaia di bottiglie di plastica invadono l'autostrada Salerno-Reggio | incidente con un ferito
Un tir si è ribaltato sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Eboli e Campegna, causando l'interruzione del traffico. L'incidente ha provocato il riversamento di centinaia di bottiglie di plastica sulla carreggiata, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di emergenza. Un uomo è rimasto ferito nell'incidente e sta ricevendo assistenza sanitaria. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di pulizia e le verifiche del caso.
Incidente stradale tra Eboli e Campegna. Un uomo è rimasto ferito. Il tir si è ribaltato sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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