Tir si ribalta centinaia di bottiglie di plastica invadono l'autostrada Salerno-Reggio | incidente con un ferito

Un tir si è ribaltato sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Eboli e Campegna, causando l'interruzione del traffico. L'incidente ha provocato il riversamento di centinaia di bottiglie di plastica sulla carreggiata, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di emergenza. Un uomo è rimasto ferito nell'incidente e sta ricevendo assistenza sanitaria. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di pulizia e le verifiche del caso.

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