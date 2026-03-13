Tir si ribalta vicino al nuovo svincolo dell'autostrada di Maddaloni | incidente sulla SS Sannitica

Un tir carico di pezzi di ricambio si è ribaltato vicino al nuovo svincolo dell’autostrada di Maddaloni sulla SS Sannitica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Nessuna informazione sulle eventuali ferite o danni a persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione.

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