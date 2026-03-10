Tir si schianta e si accartoccia sull'autostrada A2 Salerno-Reggio ferito il conducente | è grave

Un tir si è schiantato e si è accartocciato sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Polla. Il conducente è rimasto ferito gravemente nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente stradale sulla autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Polla. Ferito il conducente.