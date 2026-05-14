Tignale | sere d' estate 2026
A Tignale, durante le sere d’estate del 2026, Via Roma diventa un itinerario dedicato alla gastronomia locale. A partire dalle 19.00, i visitatori hanno l’opportunità di assaggiare piatti tradizionali preparati dai ristoratori della zona. Per partecipare, è necessario acquistare appositi ticket, che consentono di accedere alle degustazioni. L’evento offre un’occasione per scoprire i sapori tipici del territorio in un’atmosfera conviviale e informale lungo la strada principale del paese.
A partire dalle ore 19.00, Via Roma si trasforma in un suggestivo percorso di gusto: i visitatori potranno degustare piatti tipici del territorio, preparati dai ristoratori di Tignale, acquistando appositi ticket.Dalle ore 20.00, la serata prosegue con musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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