Tignale | sere d' estate 2026

A Tignale, durante le sere d’estate del 2026, Via Roma diventa un itinerario dedicato alla gastronomia locale. A partire dalle 19.00, i visitatori hanno l’opportunità di assaggiare piatti tradizionali preparati dai ristoratori della zona. Per partecipare, è necessario acquistare appositi ticket, che consentono di accedere alle degustazioni. L’evento offre un’occasione per scoprire i sapori tipici del territorio in un’atmosfera conviviale e informale lungo la strada principale del paese.

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