Tignale muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Da ilgiorno.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è morto mentre si trovava in un bosco a Fornaci, a Tignale, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un albero che stava tagliando. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Tignale (Brescia), 3 marzo 2026 - Un uomo di 48 anni è morto, secondo le prime informazioni schiacciato di un albero in un bosco a Fornaci. La dinamica Il quarantottenne - secondo quando riferisce Areu Lombardia - sarebbe stato colpito da un albero che stava tagliando in un terreno di sua proprietà. Una tragedia dunque avvenuta verosimilmente in ambito domestico e non non lavorativo. L’intervento dei soccorsi L’incidente è avvenuto in un luogo particolarmente impervio che ha richiesto l’intervento dei sanitari in elisoccorso e soccorso alpino oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine. I sanitari però nulla hanno potuto fare tranne constatare il decesso dell'uomo 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tignale muore schiacciato dall8217albero che stava tagliando
© Ilgiorno.it - Tignale, muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Leggi anche: Nembro, 64enne muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Tragedia in campagna, 70enne muore schiacciato dall'albero che stava tagliandoUn uomo di 70 anni è morto questa mattina a Città di Castello, nella zona di Fabbrecce, a pochi chilometri dalla frazione di Trestina, mentre era...

ABBATTIMENTO albero CADUTO per il maltempo.

Video ABBATTIMENTO albero CADUTO per il maltempo.

Una selezione di notizie su Tignale muore schiacciato dall'albero...

Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edileCASTIGNANO - Resta schiacciato dall'escavatore, muore un operaio. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata a Ripaberarda di Castignano: l'infortunio è avvenuto alle 12,15 e sul posto sono ... corriereadriatico.it

Muore a 70 anni mentre lavora: operaio schiacciato dall’escavatore. Strage inaccettabileAscoli, 18 dicembre 2025 – Un uomo di 70 anni, Sabatino Alfonsi, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro alle porte di Castignano (Ascoli Piceno) nella frazione Ripaberarda. ilrestodelcarlino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.