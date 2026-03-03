Un uomo di 48 anni è morto mentre si trovava in un bosco a Fornaci, a Tignale, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un albero che stava tagliando. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Tignale (Brescia), 3 marzo 2026 - Un uomo di 48 anni è morto, secondo le prime informazioni schiacciato di un albero in un bosco a Fornaci. La dinamica Il quarantottenne - secondo quando riferisce Areu Lombardia - sarebbe stato colpito da un albero che stava tagliando in un terreno di sua proprietà. Una tragedia dunque avvenuta verosimilmente in ambito domestico e non non lavorativo. L’intervento dei soccorsi L’incidente è avvenuto in un luogo particolarmente impervio che ha richiesto l’intervento dei sanitari in elisoccorso e soccorso alpino oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine. I sanitari però nulla hanno potuto fare tranne constatare il decesso dell'uomo 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tignale, muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Leggi anche: Nembro, 64enne muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Tragedia in campagna, 70enne muore schiacciato dall'albero che stava tagliandoUn uomo di 70 anni è morto questa mattina a Città di Castello, nella zona di Fabbrecce, a pochi chilometri dalla frazione di Trestina, mentre era...

ABBATTIMENTO albero CADUTO per il maltempo.

Una selezione di notizie su Tignale muore schiacciato dall'albero...

Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edileCASTIGNANO - Resta schiacciato dall'escavatore, muore un operaio. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata a Ripaberarda di Castignano: l'infortunio è avvenuto alle 12,15 e sul posto sono ... corriereadriatico.it

Muore a 70 anni mentre lavora: operaio schiacciato dall’escavatore. Strage inaccettabileAscoli, 18 dicembre 2025 – Un uomo di 70 anni, Sabatino Alfonsi, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro alle porte di Castignano (Ascoli Piceno) nella frazione Ripaberarda. ilrestodelcarlino.it