esce e non rientra a casa 28enne trovato morto in un dirupo tra gargnano e tignale

Brescia, 25 febbraio 2026 – Escursione in montagna finita i n tragedia. Sarebbe questo il triste epilogo per un 28enne di Maclodio trovato senza vita in un dirupo sull'alto Garda, tra Gargnano e Tignale, dopo ore di ricerche. L’allarme. Dalle informazioni raccolte, il 28enne si era allontanato per una camminata nella zona tra Gargnano e Tignale, nell’area del Monastero di Monte Castello, dove è stata trovata la sua auto. Non rientrando a casa, è scattato l’allarme e sono partite le ricerche. Le ricerche. Subito si sono attivate due squadre dei Vigili del Fuoco con personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e con l’impiego di droni, oltre al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri e personale del servizio di emergenza sanitaria. La tragica scoperta. A notte inoltrata, in un dirupo, è stato individuato il corpo privo di vita del ragazzo. Le forze dell'ordine ipotizzano una caduta accidentale in un tratto parecchio impervio di un sentiero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cade durante un’escursione tra i monti dell’alto Garda: 28enne trovato morto in un dirupoDurante un'escursione sui monti dell'alto Garda, un 28enne è caduto in un dirupo e ha perduto la vita.

Ragazzino esce in bici e scompare: trovato morto in un dirupoNel pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesco Latini, 14 anni di Trivigliano (Frosinone), scomparso dopo essere uscito in bicicletta.

Temi più discussi: Civitanova Marche, giovane esce di casa e non rientra: scattano le ricerche nelle acque del porto; Carpi, il 15enne Samuele La Cava esce di casa nella serata di domenica e non rientra: ricerche in corso; Nocera Inferiore, esce per una passeggiata e non rientra: ore d’ansia per un 78enne; Minore non rientra dopo la scuola, scattano le ricerche: trovato.

Esce a fumare durante la festa di Capodanno ma non rientra. La compagna trova la macchina accesa e lancia l'allarme poi la scopertaMONTE GRAPPA - Un 46enne lascia la festa di Capodanno per fumare una sigaretta ma dopo un'ora non rientra e scatta l'allarme. Si attiva la macchina dei soccorsi, poi la scoperta: sta dormendo a casa. ilgazzettino.it

Ferranti rientra e illumina, Moretti castiga ancora il suo passatoPagelle Palmense - Monturano Pagelle Palmense TIBERI 5: Verrebbe da dire: dove andava? Malissimo in occasione del 2 a 0 dove esce malissimo servendo su un piatto d'argento la palla, che gli scappa dal ... youtvrs.it

Carpi, il 15enne Samuele La Cava esce di casa nella serata di domenica e non rientra: ricerche in corso Nella giornata di lunedì ne è stata denunciata la scomparsa: ieri sarebbe stato visto alla stazione di Carpi... - facebook.com facebook

Civitanova Marche, giovane esce di casa e non rientra: scattano le ricerche nelle acque del porto x.com