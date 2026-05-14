Ticozzi Pd organizza un silent party in via Palazzo per rilanciare le politiche della notte

Domenica 17 maggio, via Palazzo a Mestre sarà teatro di un silent party organizzato da un consigliere comunale del Pd in occasione della campagna elettorale. L’evento si svolgerà dalle 18.30 alle 22 e fa parte di un’iniziativa volta a promuovere le politiche relative alla vita notturna della città. La manifestazione coinvolgerà partecipanti che ascolteranno musica tramite cuffie wireless, in un’atmosfera di musica e socializzazione in città.

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