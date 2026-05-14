Negli ultimi tempi si discute di gesti affettuosi tra genitori e figli, come baci e parole d’amore, che in passato erano considerati strettamente privati della coppia. Questi comportamenti vengono ora osservati più spesso in contesti familiari e suscitano domande sulla loro appropriatezza. La tematica riguarda i limiti di dimostrazione di affetto tra adulti e minori, e il dibattito si concentra sui confini da rispettare in ambito familiare.

Ultimamente si parla tanto di gesti e parole che, fino a qualche tempo fa, appartenevano alla sfera della coppia e che oggi sembrano aver superato quei confini per entrare sempre più nella relazione tra genitori e figli o figlie. Dire loro “ti amo” e baciarli sulla bocca per alcuni è il segno di una genitorialità emotivamente sana, per altri questi comportamenti rischiano di creare una confusione di ruoli e di confini emotivi che non andrebbe sottovalutata. C’è differenza, infatti, tra mostrare amore e trasformare i figli in destinatari di gesti e modalità relazionali che appartengono alla dimensione romantica di coppia. E il punto non è moralistico, come spesso si tende a pensare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ti amo e baci in bocca ai figli: gesto innocente o confine da non superare?

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