In Italia, il parlare apertamente di sentimenti con i figli è un tema che suscita dibattiti. La frase “ti amo” viene spesso evitata, preferendo espressioni come “ti voglio bene” o altri modi di manifestare affetto. Questa distinzione riflette una particolare sensibilità culturale e linguistica, che si manifesta anche nelle abitudini quotidiane e nelle conversazioni familiari. La discussione riguarda principalmente il modo più appropriato di comunicare emozioni ai propri figli.

Nell’ultima settimana si è sviluppata sui social italiani una grande discussione sulle implicazioni del dire «ti amo» ai propri figli piccoli, espressione che in molti considerano adatta solo alle relazioni tra adulti, ma che tanti altri usano abitualmente anche parlando ai figli. È un dibattito ricorrente, ma stavolta ha assunto toni piuttosto animati dopo che la psicoterapeuta e divulgatrice Stefania Andreoli ha detto al programma Agorà che dire ti amo ai figli confonde i ruoli, non permette di distinguere le sfumature dei sentimenti, e «rischia di far passare il “ti voglio bene” come un sentimento di serie B, quando è il numero uno perché il bene non passa mai», mentre l’amore può finire.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Va bene dire “ti amo” ai propri figli?

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