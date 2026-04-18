Infortunati Juve come stanno Thuram e Yildiz? Cosa filtra in vista della sfida di domani contro il Bologna Gli aggiornamenti

Due giocatori della Juventus, Thuram e Yildiz, si sono allenati con il gruppo nella sessione odierna. L’allenamento si svolge in vista della partita di domani contro il Bologna. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sui loro stati di salute o eventuali progressi rispetto agli infortuni. La presenza di entrambi tra i convocati appare possibile, ma non è ancora ufficiale.

di Marco Baridon Infortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Entrambi oggi si sono allenati con il gruppo. Una buona notizia per Spalletti. Le ultime. Il momento della Juventus è caratterizzato da una gestione delicata dell’infermeria, con i tifosi che monitorano costantemente la lista degli infortunati della Juve. Dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi, arrivano finalmente notizie incoraggianti dalla Continassa per Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La notizia più attesa riguarda il recupero di due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico bianconero. Come appreso da .com, Thuram e Yildiz si sono allenati in gruppo, segnale chiaro di un rientro imminente tra i convocati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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