Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, non ha segnato da diverse partite e questa mancanza di gol preoccupa i dirigenti del club. Chivu si aspettava di più da lui in fase offensiva, mentre anche Ausilio sta valutando la possibilità di cederlo in estate. La società sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di intervenire nel mercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo D’Aversa a Dazn: «Non ho la bacchetta magica, vi spiego il perché del cambio modulo. Giocare a San Siro per il Torino è la normalità ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione

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