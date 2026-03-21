Thuram Inter il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, non ha segnato da diverse partite e questa mancanza di gol preoccupa i dirigenti del club. Chivu si aspettava di più da lui in fase offensiva, mentre anche Ausilio sta valutando la possibilità di cederlo in estate. La società sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di intervenire nel mercato in vista della prossima stagione.

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