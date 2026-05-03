L’amministratore delegato del Parma ha commentato prima della partita contro l’Inter, sottolineando il contributo di Chivu nel lavoro svolto con la squadra. Ha aggiunto che, nonostante ciò, vogliono rovinare la festa all’avversario. Le sue parole sono state pronunciate in vista dell’incontro che si terrà questa sera, senza ulteriori commenti o riflessioni.

di Alberto Petrosilli Cherubini, AD del Parma, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni. L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Inter e Parma. Le sue dichiarazioni: PAROLE – « Chivu? Credo serva sempre coraggio. Con Cristian e Cuesta ce l’abbiamo avuto, la nostra realtà ovviamente ce lo permette. La nostra proprietà ci indica di lavorare sui giovani. E’ un giorno particolare, siamo qui anche al lavoro che Cristian ha fatto la passata stagione, è qui anche per la nostra passata scelta. Vorremo con rispetto rinviare la loro festa, è importante per noi fare il massimo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cherubini a DAZN: «Siamo qui anche grazie al lavoro che Chivu ha fatto con noi ma oggi vogliamo rovinargli la festa»

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