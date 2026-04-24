Tonali niente Manchester City | l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo

Sandro Tonali non partirà dal Manchester City, secondo quanto si è appreso, e il centrocampista ha manifestato l’intenzione di tornare in Serie A. Durante la prossima sessione di mercato estivo, il suo cartellino potrebbe essere acquistato da un club italiano. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, considerando il passato del giocatore con il club milanese. La trattativa tra le parti è ancora in fase embrionale.

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