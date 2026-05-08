Il franchise di The Walking Dead, basato sui fumetti di Robert Kirkman, potrebbe presto vedere un cambiamento significativo. Secondo alcune fonti, AMC potrebbe decidere di rinunciare all'esclusiva sui diritti, aprendo la strada a nuove opportunità di distribuzione e acquisendo nuovi partner. La decisione, se confermata, segnerebbe un passaggio importante per la serie e il suo futuro in termini di sceneggiature e diritti di trasmissione.

Il franchise tratto dai fumetti di Robert Kirkman sembra stia per entrare in una nuova fase all'insegna di un cambiamento importante. I diritti relativi a The Walking Dead, dopo molti anni, potrebbero essere al centro di un importante cambiamento. AMC Global Media, infatti, sembra stia per stringere un accordo che prevede la rinuncia all'esclusiva sul franchise tratto dai fumetti di Robert Kirkman che hanno dato vita alla serie cult, che si è conclusa nel 2022, e ai relativi spinoff. I progetti relativi a The Walking Dead Commentando l'attuale situazione dei diritti relativi al franchise ambientato in un mondo post apocalisse zombie, la CEO di AMC Kristin Dolan ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti delle trattative in corso per i diritti di licenza .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Walking Dead: AMC potrebbe rinunciare all'esclusiva sui diritti

Notizie correlate

Guardiani della Galassia, il cast esclude un quarto film: “Diventerebbe The Walking Dead"Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff hanno espresso la loro opinione su un possibile continuo della saga Marvel che al momento non prevede...

Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, la clip esclusiva mostra "il cavo dell'uomo morto"Una clip esclusiva carica di tensione mostra l'incipit della drammatica storia raccontata con un carico di ironia da Gus Van Sant con l'aiuto delle...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: The Walking Dead Aftermath: sopravvivere all'apocalisse sarà gratis, ma non facile; The Walking Dead 3 in arrivo, tutte le ultime anticipazioni: trama e data d'uscita; Fan di The Walking Dead, a rapporto! Le novità su un amato spin-off della serie vi faranno esultare; Monte-Carlo TV Festival 2026: i primi due episodi di The Walking Dead: Dead City 3 aprono il 12 giugno.

The Walking Dead, AMC mette in vendita i diritti: cosa succede ora?AMC Global Media è vicina a un accordo per i diritti di licenza di The Walking Dead, con l'obiettivo di mantenere una quota dei profitti e con diversi grandi nomi in lizza per accaparrarsi la ... serial.everyeye.it

Fan di The Walking Dead, a rapporto! Le novità su un amato spin-off della serie vi faranno esultareThe Walking Dead: Dead City, importanti novità sullo spin-off con Maggie e Negan. Il franchise AMC continua a crescere con nuovi sviluppi. bestmovie.it

Robert Kirkman, autore di ‘Invincible’ e ‘The Walking Dead’, non è un fan di ‘The Amazing Spider-Man 2’ con Andrew Garfield “Quel film è una schifezza”, ha dichiarato a Escape Pod in un’intervista - facebook.com facebook