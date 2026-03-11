Gli attori Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff hanno commentato la possibilità di un quarto film di Guardiani della Galassia, affermando che questa scelta potrebbe portarli a sviluppare una serie simile a The Walking Dead. Le loro parole suggeriscono che il progetto non prevede al momento un nuovo film, lasciando aperta la possibilità di un diverso tipo di produzione.

Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff hanno espresso la loro opinione su un possibile continuo della saga Marvel che al momento non prevede ulteriori film dopo la fine della trilogia di James Gunn Il franchise di Guardiani della Galassia è sempre stato concepito da James Gunn come una trilogia, ma ciò non impedirà ai Marvel Studios di realizzare ulteriori film qualora lo volessero. In un'intervista congiunta, Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff, interpreti rispettivamente di Yondu, Kraglin e Mantis nella saga, hanno espresso la loro opinione in merito e se effettivamente la saga andrà avanti senza James Gunn, che nel frattempo è diventato il boss dei DC Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Guardiani della Galassia, il cast esclude un quarto film: “Diventerebbe The Walking Dead"

